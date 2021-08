Afrique du Sud : les exports de vaccins Jonhson suscitent l'incompréhension

En Afrique du Sud, des militants du Health Justice Initiative exigent la liste des transactions de vaccin vers l'Europe. Alors que le pays essaie de sortir de la troisième vague de contamination de coronavirus, les vaccins à doses uniques Johnson & Johnson produits localement sont exportés vers les pays européens.

Contrairement à l'Afrique, l'Europe a déjà vacciné un grand nombre de sa population et donne depuis plusieurs mois à des doses pour les pays les plus démunis, entres autres via le programme COVAX.

Mardi, des militants ont demandé la liste de tous les contrats passés par le gouvernement sud-africain avec chaque fabricant de vaccin, sous peine d'intenter une action en justice pour obtenir ces informations.

"Les vaccins contre le Covid produits en Afrique sont exportés vers l'Europe - Johnson & Johnson envoie des doses d'Afrique du Sud vers d'autres régions du monde, alors que les pays africains attendent la plupart des doses qu'ils ont commandées."

Selon les révélations du New York Times, plusieurs millions de doses auraient déjà été envoyées en Europe avec l'accord du gouvernement.

À l'origine, l'implication de la société sud-africaine Aspen Pharmacare dans le conditionnement du vaccin avait été saluée par l'Union Africaine et le gouvernement. À ce moment-là, ils estimaient que cela aiderait la production et la distribution des vaccins sur le continent.

Depuis le début de la pandémie, l'Afrique du Sud a vacciné plus de 2 millions de personnes avec ce vaccin et 7 % de sud-africains ont pu bénéficier de toutes les doses. À l'échelle du continent africain, moins de 3 % de la population sont totalement vaccinés.