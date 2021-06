Afrique du Sud : l'armée déployée pour la vaccination contre la Covid-19

En Afrique du Sud, l’armée est appelée à la rescousse pour faire face à une troisième vague de cas de contaminations à la Covid-19. Ce vendredi, le ministère de la Santé a annoncé le déploiement de personnel médical militaire pour aider à la vaccination de la population.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a renforcé mardi les mesures de lutte contre le coronavirus, prolongeant le couvre-feu d'une heure et imposant un contrôle plus strict de la vente d'alcool. Épicentre actuel de l’épidémie, la province de Gauteng, qui abrite la capitale Pretoria et le centre financier de Johannesburg, représente environ 60% des augmentations quotidienne de cas.

"En ce moment, plus de gens sont prêts à se faire vacciner parce que nous sommes dans une troisième vague. Nous avons des chiffres très élevés en particulier dans la province de Gauteng et même à Tshwane, qui voit plus de 2 000 cas par jour. Les gens ont donc peur. Maintenant, les gens se disent qu'ils ne veulent pas partie des statistiques", déclare Lovey Pule, fonctionnaire de la ville de Tshwane.

L’armée y fournira un soutien au personnel soignant pour réaliser des tests et rechercher des cas contacts. Une aide bienvenue alors que les habitants se pressent aux centre de vaccinations. "Je suis soulagée parce que je sais que j'ai été protégée jusqu'à présent de cette histoire de Covid", confie Maureen Tshabalala, une habitante de Pretoria. "Pour être honnête, j'étais sceptique à ce sujet, mais étant donné que mes enfants, en particulier ma fille, m’ont inscrit, j'estime qu'il est juste que je le fasse", avance pour sa part Themistocles Mdletshe.

Officiellement le pays le plus touché du continent, l’Afrique du Sud a recensé plus de 1,8 million de cas positifs, pour près de 58 500 décès.