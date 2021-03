La Mauritanie reçoit ses premières doses de vaccin anti-Covid

La Mauritanie a réceptionné mercredi sa première livraison de vaccin contre le Covid-19. Un don 50 000 doses de Sinopharm en provenance de la Chine.

Ce pays de plus de 4 millions d'habitants est le dernier en date en Afrique à bénéficier d'un tel don, après le Congo-Brazzaville, le Gabon ou le Niger par exemple, manifestation de la diplomatie menée par le géant asiatique autour de la mise à disposition de vaccins, y compris sur un continent où il a une présence forte.

La Chine est un des tout premiers partenaires commerciaux de la Mauritanie et manifeste un intérêt grandissant à investir dans un pays jouissant d'une situation stratégique, et disposant d'importantes ressources en minerais et en poissons et d'un potentiel énergétique appréciable.

Avant l'arrivée des doses, une grande affiche annonçant en chinois, en arabe et en français "le vaccin chinois est là" avait été placardée à Nouakchott. Un panneau semblable était en place mercredi sur le tarmac de l'aéroport quand le ministre de la Santé Mohamed Nedhirou Ould Hamed a réceptionné la cargaison de 50 000 doses et de 13 respirateurs acheminés par avion.

Pas de date encore de vaccination

Le ministre n'a pas donné d'indication sur la date de début de la vaccination. Il avait indiqué préalablement que la priorité serait donnée aux personnels de santé et aux personnes âgées.

La Mauritanie espère également plus de 800 000 doses du vaccin AstraZeneca au titre du système international Covax.

La Mauritanie a déclaré officiellement plus de 17 600 cas de contamination et 447 décès. La progression de la pandémie semble ralentir, à raison d'une vingtaine de nouveaux cas par jour. Elle a sévèrement affecté une économie vulnérable.