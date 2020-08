Maurice: Le Wakashio menace de se briser

Les autorités mauriciennes ont prévenu que le Wakashio, échoué au large de l'île Maurice et qui a déjà déversé 1000 tonnes d'hydrocarbures, pourrait se scinder en deux à tout moment. Des équipes d'intervention étaient engagées dans une course contre-la-montre pour pomper les hydrocarbures qui se sont échappées du vraquier MV Wakashio. Le bateau, appartenant un armateur japonais, et qui transportait 3.800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel, a heurté le 25 juillet un récif à Pointe d'Esny. Des experts de différentes agences des Nations unies apportent leur "soutien aux efforts pour atténuer l'impact de la fuite de pétrole sur les ressources naturelles et la population", a indiqué un communiqué du bureau de l'Onu à Maurice. L'île Maurice possède parmi les plus beaux récifs coralliens du monde et constitue un sanctuaire pour une faune rare et endémique, ainsi qu'une destination prisée pour son environnement préservé.