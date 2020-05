Au Ghana, un ancien combattant de la Seconde guerre mondiale récolte des fonds contre le coronavirus

Joseph Ashiteye Hammond veut récolter 600 000 dollars pour soutenir les travailleurs de première ligne et les vétérans africains vulnérables.

“Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous, aux riches et aux pauvres du Ghana et de l’Afrique tout entière, pour qu’ils contribuent massivement à permettre à notre équipe, à nos médecins, à nos infirmiers et à tous ceux qui sont concernés d’acheter leurs vêtements pour nous permettre de nous attaquer à ce problème afin de chasser le coronavirus de l’Afrique”, a-t-il déclaré.

Ce voyage ambitieux a débuté le mardi 19 mai 2020, à Osu, dans la capitale du Ghana, Accra. Jeudi, Joseph avait parcouru six kilomètres à pied entre le Bloombar et le cercle Danquah, en passant par la populaire rue Osu Oxford et en revenant au Bloombar.

“J’ai vu ce que le colonel Moore a fait en Grande-Bretagne pour aider le peuple britannique, alors je me suis dit, ‘Pourquoi pas moi?’ … Le colonel Moore est un vétéran, je suis aussi un vétéran du Ghana, alors j’ai décidé de le faire pour collecter des fonds pour toute l’Afrique”.

Joseph était membre du régiment Gold Coast de la force royale de la frontière ouest africaine, qui a combattu aux côtés de l’armée britannique pendant la seconde guerre mondiale.

Il a également participé à la manifestation de vétérans de la Seconde Guerre mondiale à Accra, sur la Côte-de-l’Or le 28 février 1948, qui a mené à des réformes politiques, puis à l’indépendance en 1957.

“Nous menons une guerre invisible. Nous sommes allés en Birmanie pour mener une guerre physique où l’on peut voir l’ennemi et planifier une stratégie pour le vaincre. Mais celle-ci est invisible et donc plus dangereuse. Covid est un ennemi mais vous ne pouvez pas le voir.”, explique le vétéran.

L’argent qu’il recueillera servira à acheter des équipements de protection individuelle pour les travailleurs de première ligne contre la Covid-19 et les vétérans vulnérables dans les pays du Commonwealth.