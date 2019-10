Start Lab, un centre d'incubation pour les jeunes entrepreneurs du Congo [Inspire Africa]

Le Congo peut-il produire une prochaine génération d’entrepreneurs dans le monde de l’innovation et des affaires ? Start Lab, est un incubateur privé qui accueille des start-up innovantes dans différents secteurs et met à leur disposition des bureaux privés, des espaces ouverts et du coaching. Jerry Bambi rencontre le coordinateur du projet, Serge Kouabenan, dans cette nouvelle édition d’Inspire Africa.