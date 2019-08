Tunisie : le Premier ministre annonce sa candidature

Youssef Chahed, candidat à la présidentielle en Tunisie. Le premier, ministre tunisien a annoncé jeudi sa candidature lors d’un congrès de son parti Tahya Tounes. Il fait partie des 56 prétendants déjà inscrits pour les élections du 15 septembre.

“Ils ont dit que Youssef Chahed a un accord avec Ennahda pour rester Premier ministre et ne pas se présenter aux élections présidentielles. Eh bien, me voilà passé Premier ministre et candidat à la présidence “ a annoncé Youssef Chahed, le plus jeune Premier ministre de Tunisie lors d’un congrès de son parti Tahya Tounes.

Par cette candidature, Youssef Chahed prétend vouloir rompre avec l’ancien système pour redonner l’espoir aux Tunisiens.

“Cela fait trois ans que j’occupe un poste élevé dans un pays qui lutte contre le terrorisme, qui traverse une situation politique difficile et qui était au bord de l’effondrement au moment de mon entrée en fonction. Je sais ce que cette responsabilité sera sur mes épaules” a ajouté Youssef Chahed.

Une lourde tâche qui attend le jeune Premier ministre, lui qui ces derniers mois a vu sa popularité baissée face aux luttes de clans et aux difficultés de son gouvernement à résorber l’inflation et le chômage.

Dans cette course à la présidentielle, un candidat qui affiche ouvertement son homosexualité a également fait acte de sa candidature jeudi, l’avocat Mounir Baatour.