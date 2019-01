Zimbabwe : une figure de la contestation contre la vie chère libérée sous caution

La Haute Cour du Zimbabwe a accordé une liberté sous caution à Evan Mawarire. Le pasteur et activiste a été arrêté la semaine dernière et accusé de subversion lors des violentes manifestations contre l’augmentation des prix du carburant.

Il est libre et va devoir rejoindre sa famille. La haute cour de justice du Zimbabwe a accordé ce vendredi une liberté sous caution à Evan Mawarire. Le pasteur et militant a été arrêté la semaine dernière et poursuivi pour subversion du fait de son soutien aux manifestations contre la hausse des prix du carburant déclenchées par la Confédération syndicale du Zimbabwe (ZCTU), principale centrale syndicale du Zimbabwe.

Et ce ne sont pas les premiers ennuis judiciaires de Mawarire. Il est devenu célèbre pour son activisme contre le régime de Mugabe. En 2016 par exemple, il est accusé d’avoir tenté de renverser le chef de l‘état à cause de son rôle la fronde anti-Mugabe.

Après le départ de Mugabe qui a démissionné en novembre 2017, la justice abandonne toutes accusations portées contre le candidat malheureux aux élections locales de juillet 2018.

Le président Emmerson Mnangagwa a annoncé des hausses de carburant avant de partir pour une tournée européenne il y a deux semaines. Il a été contraint d’interrompre sa tournée et de rentrer chez lui à cause du « chaos » qui régnait dans le pays du fait de la violente répression des manifestations (des dizaines de morts et blessés) contre la hausse des prix du carburant.

Mnangagwa a renoncé à participer au Forum économique mondial de Davos. À son retour, il a dénoncé les pratiques des forces de l’ordre, promis des enquêtes et appelé au dialogue.