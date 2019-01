Zimbabwe : 68 blessés soignés, 17 opérations chirurgicales

L’Association des médecins pour les droits de l’homme du Zimbabwe font état de 68 personnes pris en charge pour des blessures dont certains par balles lors des manifestations contre l’augmentation du prix des carburants.

La répression des manifestations au Zimbabwe a laissé des traces chez les protestataires. Et le moins que le puisse est qu’ils ont payé leur rébellion au prix fort, comme le montrent ces images insoutenables de certaines victimes.

D’après les chiffres de l’Association zimbabwéenne des médecins pour les droits de l’homme, 68 personnes ont été prises en charge par les services médicaux. Parmi elles, 17 ont dû subir une opération chirurgicale d’urgence. D’autres patients ont été également soignés pour des morsures de chien et des passages à tabac sévères dans des hôpitaux publics et privés.

Pour l’instant, on ignore le nombre de personnes tuées à l’issue de ces manifestations contre l’augmentation du prix des carburants.

Le ministre de la Sécurité a annoncé mercredi l’arrestation de plus de 600 personnes. Des dizaines d’entre elles ont comparu mercredi et jeudi devant un tribunal de Harare pour violence publique.