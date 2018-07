Paul Kagame, promoteur des relations entre la Chine et l'Afrique

D’après le président rwandais, la Chine est le seul partenaire qui puisse traiter d‘égal à égal avec l’Afrique. Paul Kagame plaide ainsi en faveur de la consolidation de ces relations sino-africaines.

Qui arrêtera la Chine dans son entreprise de séduction des dirigeants africains ? En tout cas, pas Paul Kagame. À l’occasion d’une séance de travail avec son hôte, le président rwandais ne s’est pas retenu pour partager son opinion à propos des relations qu’entretient la Chine avec des pays africains.

« Je tiens à dire quelques mots du fond : la relation grandissante avec la Chine repose autant sur le respect mutuel que sur des intérêts mutuels. Ce qui est évident dans votre engagement personnel envers notre continent, Monsieur le Président », a déclaré Paul Kagame. Et de poursuivre : « Plus globalement, la Chine considère l’Afrique comme son égal. Les actions menées par la Chine en Affrique le démontrent fort bien ».

President Kagame and First Lady Jeannette Kagame host Chinese President Xi Jinping and First Lady Peng Liyuan to a State Luncheon. pic.twitter.com/UksrHWw8WA