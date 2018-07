Le texte d'amitié de Xi Jinping au Rwanda

La publication d’une tribune signée du président chinois fait sensation au Rwanda.

Avant sa visite inédite au Rwanda, le président chinois Xi Jinping a publié samedi une tribune intitulée “La Chine et le Rwanda : une amitié plus grande que les montagnes” dans le journal rwandais The New Times.

Pour les rwandais, c’est le signe de nouvelles perspectives encourageantes.

“Ce qui m’a le plus impressionné dans l’article, c’est le président chinois qui dit que nous sommes égaux, rwandais et Chinois. Cela me donne confiance en tant qu’Africain que nous pouvons au moins avoir ces discussions sur le développement sans que l’un se sente plus supérieur que l’autre”

“J’ai trouvé que l’article du président Xi sur le Rwanda était un très bon article. Il était bien écrit, il a démontré son intérêt et sa connaissance du Rwanda. J’ai pensé à sa mention particulière de l’Omuganda, une activité traditionnelle de la communauté rwandaise qui a lieu tous les derniers samedis du mois. C‘était révélateur, sa profonde compréhension du Rwanda.”

Depuis la visite du président Kagame en Chine en mars 2017, les relations bilatérales entre les deux pays promettent un approfondissement de liens.