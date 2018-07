Vers un renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et la chine

Le président chinois Xi Jinping a publié vendredi un article sur les relations entre la Chine et le Sénégal dans le journal sénégalais Le Soleil avant sa visite d’Etat dans le pays.

Xi a loué la confiance politique mutuelle entre la Chine et le Sénégal, et a appelé à une coordination plus étroite dans les affaires internationales et régionales dans l’article.

Il a souligné que la Chine, le Sénégal et de nombreux autres pays africains sont liés par une expérience historique similaire, les mêmes tâches de développement et une aspiration commune à une vie meilleure.

En septembre prochain, se tiendra le sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC). Xi a appelé à l‘élévation des relations sino-sénégalaises à un niveau supérieur. Il a également appelé les deux parties à profiter de l’initiative Belt and Road pour renforcer les liens interpersonnels.

Le président chinois Xi Jinping entame ce samedi 21 juillet 2018 une tournée d’une semaine sur le continent africain. La première depuis sa réélection en mars dernier, la troisième depuis son accession au pouvoir en 2013. Xi Jinping se rendra d’abord au Sénégal, puis il ira au Rwanda, avant d’assister au sommet des pays émergents, les Brics, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il finira sa tournée à l‘île Maurice.