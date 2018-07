Visite de Xi Jinping : de grosses attentes pour les Rwandais

Les attentes sont grandes de la part des opérateurs économiques et autres acteurs de la scène publique rwandaise suite à la toute première visite d’Etat du président chinois Xi Jinping arrivé dimanche à Kigali, en provenance du Sénégal.

L’accueil chaleureux réservé par le président rwandais Paul Kagame à la descente d’avion de son hôte chinois accompagné de son épouse, Peng Liyuan en dit long sur l’importance de ce rendez-vous diplomatique pour les deux pays, voire le continent.

Le président chinois a d’ailleurs déclaré qu’il espérait avoir des discussions approfondies avec Kagame, qui est également président en exercice de l’Union africaine, sur les relations sino-rwandaises, la coopération sino-africaine et d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.

“Je pense que l’accent devrait être mis sur les industries, le développement d’une zone économique spéciale, mais nous avons aussi un plan pour développer ce que nous appelons des parcs industriels, nous voulons construire un partenariat solide avec la Chine, utiliser l’expérience chinoise en termes de développement de zone économique spéciale,” affirme Vincent Munyeshyaka, ministre rwandais du Commerce et de l’Industrie.

De source diplomatique chinoise, Pékin est devenue le plus grand partenaire commercial du Rwanda, avec près de 70 % du réseau routier construit par des entreprises chinoises. L’arrivée du président chinois pourrait donc donner un coup d’accélerateur à l‘économie rwandaise estiment quelques analystes.

“Le président chinois est très attendu ici, et nous les hommes d’affaires considéront ce genre de signal comme un geste très positif pour les entreprises rwandaises, d’avoir une relation avec le gouvernement chinois et les hommes d’affaires chinois. Cela donne un très bonne image du peuple rwandais et des affaires au Rwanda,” a réagi Robert Bafakulera, président, Fédération du secteur privé (PSF).

“Les gens seront intéressés de voir le président de ce pays venir ici, et de voir que nous passons à un niveau supérieur, où nous avons une vraie coopération entre les deux peuples,” confie convaincu Gerald Mubanda, écrivain et commentateur politique.

Après le Rwanda, Xi Jinping va également effectuer une visite d’Etat en Afrique du Sud où il devrait assister au 10ème sommet des BRICS.