[Photos] Obama, promoteur des idées de Mandela à Johannesburg

Promotion de la démocratie, de l‘équité, de la tolérance,….Dans son discours prononcé ce mardi 17 juillet à l’occasion de la conférence de Nelson Mandela, l’ancien président américain a fait siennes toutes ces vertus cardinales chères que Madiba défendit tout au long de sa vie et de sa carrière politique.

Environ 15 000 personnes ont participé au stade Bidvest Wanderers à Johannesburg ce mardi 17 juillet. Pour un événement grandeur nature : la Conférence de Nelson Mandela qui s’est tenue à la veille du Mandela Day ou journée internationale Nelson Mandela.

Lui qui aurait atteint 100 ans ce 18 juillet. Mais, que la nature avait rappelé le 5 décembre 2013. Lui dont l’héritage d’une portée inestimable continue d’inspirer l’Humanité tout entière qui avait institué en 2010 cette journée.

Invité à prononcer un discours, l’ancien président américain Barack Obama a une fois de plus dénoncé certains hommes « forts » d’Afrique dont la gouvernance démocratique continue de poser problème. « Je ne suis pas alarmiste, je parle simplement des faits. Regardez autour de vous, les politiques des plus forts sont soudainement devenus ascendants, par lesquelles les élections et certains prétextes de la démocratie sont maintenus, la forme de celle-ci, mais ceux au pouvoir cherchent à saper toute institution ou norme qui donne sens à la démocratie », a déploré l’ancien locataire de la Maison Blanche.

Des attitudes et pratiques carrément aux antipodes de la méthode Mandela. Il faut donc promouvoir les vertus cardinales de Madiba. Ainsi que le recommande le thème choisi pour cette journée coïncidant avec le centenaire de sa naissance : « Renouveler l’héritage de Mandela et promouvoir la citoyenneté active dans un monde en changement ».

Réduire les inégalités

La conférence annuelle Nelson Mandela a mis l’accent sur la création de conditions permettant de réduire les écarts, de travailler à travers les lignes idéologiques et de résister à l’oppression et à l’inégalité. Voici les photos de l‘événement. Quelques photos du Mandela Day.

La conférence annuelle Nelson Mandela est l’un des programmes phares de la Fondation en l’honneur de son fondateur, Nelson Mandela. Chaque année depuis 2003, les dirigeants du monde entier profitent de cette conférence pour soulever des questions d’actualité touchant l’Afrique du Sud, l’Afrique et le reste du monde.

Pendant la majeure partie de sa vie, Nelson Mandela s’est battu pour la démocratie et l‘égalité. Sa présidence a été définie par ses efforts pour solidifier la démocratie fragile de l’Afrique du Sud, et par ses leçons sur la politique de la construction de ponts sur la politique de la division.

La conférence annuelle Nelson Mandela est une plate-forme unique pour animer le débat sur des questions sociales cruciales en Afrique du Sud et dans le monde.

