Obama critique la politique des plus forts

L’ancien président américain, Barack Obama, a fustigé ce mardi la politique des plus forts, lors des célébrations en hommage à Nelson Mandela qui aurait eu 100 ans cette année.

Il était l’invité de prestige des festivités marquant le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Et le moins que l’on puisse dire est que Barack Obama suscite toujours autant d’admiration que lorsqu’il était au pouvoir. En témoigne son accueil grandiose par plus de 15 000 personnes dans un stade de Johannesburg.

Et dans un discours très passionnant, l’ancien président américain s’est ensuite montré très critique envers la nouvelle politique mondiale, surtout celle opprimante des plus forts. « Je ne suis pas alarmiste, je parle simplement des faits. Regardez autour de vous, les politiques des plus forts sont soudainement devenues ascendantes, par lesquelles les élections et certains prétextes de la démocratie sont maintenus, la forme de celle-ci, mais ceux au pouvoir cherchent à saper toute institution ou norme qui donne sens à la démocratie », a déploré l’ancien locataire de la Maison Blanche.

“Progress is going to depend on inclusive capitalism and innovation that includes education, that ensures fair dealing in business, the rich getting rich and ensuring that their still giving back to the needy” – BarackObama #MotsepeFoundation #Mandela100 #NMAL2018 pic.twitter.com/YubtI5njGo — Motsepe Foundation (MotsepeFoundtn) July 17, 2018

Dans son discours, Barack Obama n’a pas non plus manqué de rappeler l’importance de certaines valeurs comme l‘égalité et l’amour pour maintenant le flambeau de la vérité encore plus haut. « L’amour vient plus naturellement au cœur humain, souvenons-nous de cette vérité. Voyons-la comme notre étoile du Nord, soyons joyeux dans notre lutte pour que cette vérité se manifeste ici-bas, pour que dans cent ans les générations futures disent : “Ils ont maintenu la marche”. C’est pourquoi nous vivons sous de nouvelles bannières de la liberté », soutient-il.

Mandela, Gandhi et Lincoln en exemples

Sans doute le meilleur hommage à Nelson Mandela qui a incarné et continue d’incarner le combat pour la liberté et contre les inégalités. Ce qui lui vaut l’admiration de Barack Obama et de bien d’autres. « Je crois en la vision de Nelson Mandela. Je crois en une vision partagée par Gandhi et Abraham Lincoln. Je crois en une vision d‘égalité, de justice, de liberté et de démocratie multiraciale fondée sur la prémisse que tous les peuples ont été créés égaux et qu’ils sont dotés par notre créateur de certains droits inaliénables », pense l’ancien président américain qui effectuait sa première visite en Afrique du Sud.

“I believe in Nelson Mandela’s vision. I believe in a vision shared by Gandhi and King and Abraham Lincoln. I believe in a vision of equality, justice, freedom and multi-racial democracy, built on the premise that all people are created equal.” — BarackObama at #MandelaLecture pic.twitter.com/pdXn6kTht6 — The Obama Foundation (ObamaFoundation) 17 juillet 2018

