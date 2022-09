USA : la Maison Blanche dévoilera les portraits officiels des Obama

Aux Etats-Unis, la Maison Blanche dévoilera le 7 septembre les portraits officiels de l'ancien président Barack Obama et de son épouse Michelle Obama.

La Maison Blanche a annoncé qu'elle dévoilera la semaine prochaine les portraits officiels de l'ancien président américain Barack Obama et de son épouse Michelle Obama.

Le dévoilement du portrait présidentiel est un événement historique de la Maison Blanche.

_"L'ancien président Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama ont déjà des portraits accrochés à la National Portrait Gallery, mais ceux-ci sont propres au Smithsonian. Ce qui se passe à la Maison-Blanche est commandé par l'Association historique de la Maison-Blanche, spécifiquement dans le but de rejoindre la collection de portraits officiels du président et de la première dame.[...]_Ce qui est significatif à propos de ces cérémonies, c'est qu'il existe une tradition de longue date selon laquelle le président actuel accueille le président sortant pour dévoiler son portrait officiel ; cependant, cela ne s'est pas produit avec le président Trump et l'ancien président Obama, c'est pourquoi le dévoilement du portrait d'Obama a lieu le 7 septembre." a déclaréDarlene Superville,.

La tradition présidentielle a été interrompue sous le président Donald Trump.

"Il s'agit d'une coutume que la White House Historical Association a financée au nom du peuple américain. Les premiers qui ont été dévoilés grâce à notre soutien ont été les portraits du président et de Mme Johnson. Puis nous sommes revenus en arrière et avons réalisé les portraits de Kennedy. Donc, les premiers dévoilés avec notre soutien ont été ceux de Johnson, puis ceux de Kennedy ont été ajoutés et maintenant nous sommes sur le point de dévoiler les portraits des Obama." a expliqué Stewart McLaurin, président de la White House Historical Association.

La cérémonie de dévoilement aura lieu dans la salle Est de la Maison-Blanche.