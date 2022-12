Afrique du Sud : le bilan grimpe à 26 morts dans l'accident du camion-citerne

Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg s'est encore aggravé, passant à 26 morts, ont annoncé mercredi les autorités locales, huit personnes étant décédées de leurs blessures ces dernières 48 heures.

"En termes de bilan, la police a confirmé que nous avions désormais atteint le nombre de 26. Nous avons perdu 26 personnes dans cette tragédie", a déclaré en début d'après-midi le Premier ministre de la province du Gauteng, Panyaza Lesufi, en marge d'un déplacement pour rendre visite aux familles de victimes.

Samedi, dix personnes avaient été tuées quand un camion rempli de gaz s'est retrouvé coincé sous un tunnel près d'un hôpital à Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg. L'accident a "provoqué une fuite et mené à cette énorme explosion qui a occasionné d'importants dégâts" dans un périmètre de 500 m, selon les autorités provinciales de Santé.

Entre temps, huit personnes avaient succombé "à de graves brûlures et blessures", avait-on appris lundi. Et huit autres depuis. Beaucoup de victimes travaillaient à l'hôpital Tambo Memorial, qui a été soufflé par l'explosion avec des vitres brisées et des plafonds effondrés.

Initialement 37 personnes à l'hôpital - 24 patients aux urgences et 13 membres du personnel soignant qui se trouvaient dans les couloirs ou sur le parking de l'établissement - avaient été grièvement brûlés.

Des vidéos amateur sur les réseaux sociaux ont montré l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont, des images dignes d'un film catastrophe. Le camion-citerne, vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit, était rempli de 60 000 litres de gaz GPL.