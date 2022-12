Afrique du Sud : au moins 9 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

Neuf personnes sont mortes et quarante autres blessées dans l’explosion d’un camion-citerne de gaz à Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Johannesburg, en Afrique du Sud. Tôt le matin, le camion s’est retrouvé coincé sous un pont, à proximité d’un hôpital et d’habitations, lorsque le drame s’est produit.

Panyaza Lesufi, Premier ministre du Gauteng a déclaré : "_Les pompiers de Boksburg ont agit rapidement et à leur arrivée, ils ont trouvé le camion, déjà rongé par les flammes, ils ont essayé d'éteindre le feu mais malheureusement, le camion-citerne a explosé et six des pompiers ont été blessés, ainsi qu'un nombre inconnu de passants.__Nous avons reçu les derniers chiffres disponibles et ils seront mis à jour si nécessaire._Lorsque nous sommes entrés dans cette zone, neuf décès ont été signalés. Ce bilan correspond aux décès qui peuvent être comptabilisés et aux décès qui ont été vérifiés par nos équipes. Les personnes blessées ont, elles-aussi, été emmenées au Tambo Memorial Hospital."

Un Bilan qui risque de s’alourdir, 19 blessés sont dans un état critique le camion-citerne trop haut pour passer à cet endroit, arrivait du sud-est du pays, chargé de 60’000 litres de gaz GPL.