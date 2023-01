Afrique du Sud : le bilan de l'explosion du camion-citerne monte à 34 morts

Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne la veille de Noël près de l'est de Johannesburg s'est alourdi à 34 morts, dont dix agents de santé d'un hôpital, selon des responsables.

Le camion transportait du gaz lorsqu'il s'est retrouvé coincé sous un pont bas dans la ville de Boksburg, provoquant des flammes. Alors que les pompiers tentaient de les éteindre, le camion-citerne a explosé, selon les responsables des services d'urgence.

Une "bombe de feu" provenant de l'explosion a considérablement endommagé le Tambo Memorial Hospital, situé à environ 100 m, ont indiqué les autorités. Plusieurs agents de santé se trouvaient sur le parking de l'hôpital, certains sur le point de partir après leur service et d'autres essayant d'éloigner leurs voitures du feu.

Outre les pertes en vies humaines, l'unité d'urgence et le service de radiologie de l'hôpital ont été gravement endommagés, a déclaré le ministre de la Santé, Joe Phaahla.

Les autres victimes sont des résidents qui s'étaient rassemblés pour voir le camion en feu. Au moins 321 blessés ont été transportés à l'hôpital endommagé, mais certains ont été transférés plus tard dans d'autres hôpitaux de la région de Johannesburg.

L'explosion, selon les responsables, a également endommagé plusieurs maisons et véhicules.

"Une boule de feu dans le ciel", c'est ainsi que Rolf Bjornstad, un habitant, a décrit l'explosion au site internet sud-africain News24. "Il y avait de la chaleur qui entrait dans la maison. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants, et à aider les personnes touchées", a-t-il déclaré.

Le Conseil des églises d'Afrique du Sud a organisé un service commémoratif pour toutes les personnes tuées dans l'accident.

Le conducteur, âgé de 32 ans, a été placé en garde à vue quelques jours après l'accident, mais il a ensuite été relâché par les autorités qui ont déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper.

Le camion-citerne transportant du gaz de pétrole liquéfié - utilisé dans les foyers et les industries pour le chauffage et la cuisson - était en route pour le Botswana depuis Richards Bay, le port sud-africain de l'océan Indien, ont indiqué les autorités.

La société qui avait engagé le chauffeur, Innovative Staff Solutions, a déclaré qu'il n'avait pas été négligent. Il avait pris un mauvais virage et suivait les indications pour revenir sur l'autoroute. La hauteur libre du pont n'était pas visible, mais il s'est arrêté et a estimé que le camion passerait sous le pont. Mais il n'a pas calculé qu'au fur et à mesure que l'avant du camion descendait dans un creux, l'arrière remontait.

Lorsque l'arrière du camion est resté coincé, le conducteur a appelé les pompiers et a essayé d'éloigner les automobilistes et les piétons du site. Il s'est effondré après avoir inhalé les fumées de gaz et a été emmené par une ambulance peu avant l'explosion, ont indiqué les médias locaux.

L'incident fera l'objet d'une enquête, a déclaré Tania Campbell, maire d'Ekurhuleni, la municipalité qui comprend Boksburg.