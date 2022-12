Somalie : l'opération Restore Hope, 30 ans après

Il y a 30 ans, une mission humanitaire en Somalie tournait au sang lorsque les forces américaines ont affronté un chef de guerre local.

Alors que l’effondrement de l’ordre civil et la situation humanitaire dans le pays alarmaient la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé qu’une force d’intervention constituée sous le commandement des états membres, mène des opérations dans le pays pour assurer la distribution de l’aide humanitaire.

_"Au début, dans le cadre de l'opération UNITAF, les pays dirigés par les États-Unis sont venus en Somalie pour apporter de l'aide humanitxaire tant que la population souffrait de la famine et du conflit._Mais lorsqu'ils se sont engagés dans la lutte contre le défunt général Mohamed Farah Aidid, la situation a changé, et Aidid et ses partisans ont commencé à se défendre." a expliqué Anwar Abdifatah Bashir, professeur à l'Université nationale somalienne.

Appelée UNITAF, la force opérationnelle - dont les effectifs étaient principalement fournis par les Etats Unis - est intervenue du 6 décembre 1992 au 4 mai 1993 pour soutenir la mission des nations unies tenue en échec quelques mois plus tôt par les chefs de factions locales.

Le général Mohamed Farrah Aidid était suffisamemnt confiant pour délcarer une inention hostile contre tout déploiement des Nations Unies.

".... Pour ceux qui ont soutenu Aidid et ses partisans, ils considèrent (cela) comme un élan et un point dont ils peuvent être, vous savez, fiers, d'autre part, certaines personnes peuvent le voir comme un événement historique, donc je souscris à cet événement historique" a analysé le professeur à l'Université nationale somalienne..

Bien que le mandat de protection de l’acheminement de vivres et d’autres aides humanitaires ait été rempli par l’UNITAF, le climat d’insécurité s’est développé.

Anwar Abdifatah Bashir considère que les troupes de l’Opération Restore Hope sont parties en laissant derrière elles des rivalités internes exacerbées :"Après que les pays dirigés par les Américains se soient retirés du pays, vous savez le conflit et les combats intra et intra claniques entre les Somaliens et aussi les autres problèmes ont augmenté et n'ont pas diminué mais se sont intensifiés, donc la guerre a été en quelque sorte rafraîchie (par), le retrait des troupes américaines, mais le conflit est resté inchangé.".