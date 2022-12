Somalie : retour d'un premier contingent de soldats formés en Érythrée

Le ministre de la défense, Abdulkadir Mohamed Nur, a déclaré lors d’une conférence de presse, que le premier contingent de 5.000 soldats somaliens, qui avaient été envoyés en Erythrée pour un entraînement militaire, était de retour en somalie, au grand soulagement des parents, après des mois de rumeurs évoquant leur déploiement secret en guerre du Tigré.

Abdulkadir Mohamed Nur, ministre de la Défense de la Somalie se voulait rassurant, en annonçant cette nouvelle lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Mogadiscio :

"Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une bonne nouvelle, qui est importante pour le peuple somalien, et qui constitue un pas en avant dans la lutte contre Les Shebabs. Le premier groupe de soldats somaliens ayant reçu un entraînement en Érythrée est rentré au pays, et le second groupe reviendra dans les prochains jours. Ces soldats entraînés feront partie de la lutte contre les Shebabs"

Depuis 2021, des familles de militaires réclamaient des nouvelles de leurs fils. Des rumeurs évoquaient alors la mort de centaines d'entre eux dans la région du Tigré, où ils auraient été déployés secrètement, en soutien aux forces armées éthiopiennes et Érythréennes contre le TPLF.

Le ministre de la Défense a démenti ces rumeurs, assurant que ces soldats sont de retour pour renforcer l’armée somalienne, qui gagne du terrain, dans sa lutte contre les shebabs : "Au cours des six derniers mois, nous avons libéré davantage de territoires qui étaient occupés par les shebabs, dans plusieurs régions du pays, notamment dans les États d'Hirshabelle et de Galmudug."

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud avait annoncé lundi, lors d'une visite aux Etats-Unis, que tous les soldats présents en Erythrée "seront rentrés" d'ici janvier.