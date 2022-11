Somalie : attirer les investisseurs étrangers malgré les attaques extrémistes

Le gouvernement somalien poursuit ses efforts pour relancer l'économie malgré une instabilité sécuritaire criante. Alors que le pays était une nouvelle fois endeuillé par une attaque des Shebab dans la capitale lundi 28 novembre, une conférence visant à attirer les investissements étrangers s'est tenue.

Au pouvoir depuis mai dernier, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a souligné l'importance de cette initiative pour son pays : _"__Ici, aujourd'hui, devant vous, je lance un appel au monde entier pour qu'il aide la Somalie à investir afin que le pays soit libéré du fléau de la pauvreté qui engendre beaucoup d'autres problèmes, dont l'extrémisme. Avoir une bonne économie, réduire le niveau de pauvreté est le but ultime du peuple somalien et du gouvernement somalie_n".

Grâce à des réformes fiscales, économiques, politiques ou encore sociales, la Somalie a normalisé ses relations avec le FMI, la banque mondiale et d'autres institutions financières internationales ces deux dernières années après trois décennies d'exclusion.

"La Somalie dispose d'un vaste potentiel d'investissement qui doit être exploité et mis à profit pour assurer la stabilité politique et l'État de droit. Les efforts visant à améliorer l'environnement des affaires nécessiteront des processus de création et d'enregistrement des entreprises plus simples et un système d'octroi de licences plus rationalisé. Le leadership du gouvernement et la collaboration avec le secteur privé sont fondamentaux et cruciaux", a expliqué Adam Abdelmoula, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies en Somalie.

Ce pays de la Corne de l'Afrique a profité de cet événement pour rappeler que sa longue côte facilite le commerce et l'accès au marché et a aussi mis en avant ses ressources marines et naturelles comme la pêche, le pétrole ou le gaz.

"Il est de plus en plus nécessaire pour les pays de la région et pour la Somalie de revoir nos propositions de valeur traditionnelles et de répondre aux demandes changeantes et mondiales tout en maintenant le cap de notre programme de développement économique.", a mis en avant Mohamed Dubo, directeur du Bureau de promotion des investissements en Somalie au sein du ministère de la Planification, des Investissements et du Développement économique du gouvernement fédéral de Somalie.

Selon la banque mondiale, malgré de lourds obstacles comprenant aussi une sécheresse accrue, la Somalie est parvenue en 2021 à atteindre une croissance de 2,9%, signe peut être de la capacité du pays à se relever.