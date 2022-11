Elections Libye : le Parlement appelle à prendre des dispositions

A l’approche du premier anniversaire des élections reportées en Libye, Aguila Saleh, président du parlement libyen a déclaré que l'envoyé spécial des Nations Unies devrait rencontrer le comité électoral conjoint composé de factions libyennes rivales, afin de commencer à prendre des dispositions constitutionnelles pour les élections.

_"Nous demandons à l'envoyé spécial de l'ONU d'inviter ce comité (un comité mixte de la Chambre des représentants et du Conseil d'État) à terminer la rédaction de la base constitutionnelle, même si à l’origine ce droit (rédiger le brouillon) de la base constitutionnelle, ce n'est ni pour la Chambre des représentants ni pour le Conseil d'État d'intervenir dans la base constitutionnelle parce que ce comité tire son rôle de la constitution et non de la Chambre des représentants et du Conseil d'État._Par conséquent, la réalisation de la base constitutionnelle relève du comité, que j'espère que l'envoyé spécial de l'ONU invitera au Caire pour accomplir cette mission. De plus, comme la Chambre des représentants est concernée par la réalisation de la base constitutionnelle, ce comité peut envoyer ses résultats à la Haute commission électorale nationale pour organiser les élections." a déclaré Aguila Saleh, le président du parlement libyen, basé à l'est.

Aguilah Saleh a appelé à un transfert pacifique du pouvoir et à un retour aux procédures électorales précédentes déclarant que le mandat de l’organe exécutif libyen est terminé.