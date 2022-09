ONU : le nouvel envoyé spécial pour la Libye bientôt annoncé

Le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye va être approuvé ce vendredi et il pourrait bien être l'ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathily.

Jeudi, l'agence de presse Reuters a consulté une lettre dans laquelle le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres déclarait qu'il envisageait de nommer Bathily.

Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent approuver ce choix par consensus.

Abdoulaye Bathily remplacerait Jan Kubis, qui a démissionné en décembre.

M. Guterres avait officieusement proposé deux autres personnes pour occuper ce poste, mais le Conseil de sécurité n'a pas pu se mettre d'accord.

La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir depuis plus d'une décennie et la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Depuis mars dernier, deux gouvernements co-existent et sont soutenus par divers groupes armés.