"The Woman King" : les guerrières du Dahomey en haut du box-office

"The Woman King", épopée historique sur des guerrières d'un royaume ouest-africain luttant contre des marchands d'esclaves, a régné sur le box-office américain ce week-end.

Pour sa sortie, le film Sony qui dépeint la vie réelle des guerrières du royaume du Dahomey au XIXème siècle - situé dans l'actuel Bénin - a engrangé 19 millions de dollars de recettes, selon des chiffres provisoires du cabinet Exhibitor Relations publiés dimanche.

L'actrice oscarisée Viola Davis y joue Nanisca, une guerrière chevronnée qui forme la prochaine génération de recrues chargées de lutter contre un royaume rival africain plus important et des marchands d'esclaves européens.

Dans un entretien avec l'AFP mercredi, l'actrice expliquait avoir passé six ans à essayer de convaincre des studios et des producteurs réticents de miser sur le projet.

Le long-métrage a largement volé la vedette à "Barbarian", un film d'horreur à petit budget qui s'était hissé la semaine dernière en tête du box-office et a atterri cette semaine à la deuxième place, avec 6,3 millions de dollars de vendredi à dimanche.

A la troisième marche du podium, l'étrange et sanglant "Pearl". Le film de Ti West, où il est question de séjour à la ferme, d'ambitions cinématographiques, de haches, de fourches et d'alligators... a récolté un peu plus de 3,1 millions de dollars pour sa sortie.

Arrive ensuite "Coup de théâtre", comédie de Searchlight dans le Londres des années 1950, où l'adaptation d'une pièce de théâtre est interrompue par une série de meurtres, qu'un détective un peu éméché et son assistante un peu trop passionnée tentent de résoudre. Le film a lui aussi engrangé quelque 3,1 millions de dollars de recettes.

En cinquième place, se classe "Bullet Train", film d'action avec Brad Pitt de Sony, avec 2,5 millions de dollars.

Voici le reste du Top 10 :

6 - "Top Gun: Maverick" (2,2 millions de dollars)

7 - "Krypto et les Super-Animaux" (2,2 millions)

8 - "Le Bal de l'Enfer" (1,7 million)

9 - "Les Minions 2 : Il était une fois Gru" (1,3 million)

10 -"Moonage Daydream" (1,2 million)