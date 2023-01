BAFTA : les stars montantes en compétition

Cinq acteurs britanniques dont la carrière en 2022 et surtout le talent ne sont pas passés inaperçus. Pour leurs performances dans différents films, ils sont en compétition pour obtenir le prix de l’étoile montante, décerné chaque année pour le meilleur espoir britannique de l'année lors des BAFTA awards, l’équivalent des Oscars américains. Parmi eux, Sheila Atim, qui a joué dans le film 'The Woman King' sur les amazones du Dahomey.

"C'est tout simplement génial parce que j'adore ce prix, il est vraiment spécial et tout le monde le ressent. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a cette conférence de presse, pour célébrer les acteurs qui mettent le paquet, au début de leur carrière, qui font parler d’eux, qui ont le potentiel pour changer les choses. Docn oui, je pense que c'est génial. C'est une réelle motivation aussi pour d'autres personnes qui pourraient entrer dans l'industrie du cinéma. C'est aussi un merveilleux rappel pour ceux qui ont plus d’expérience de se souvenir de l'époque où ils ont commencé. Donc je pense que ce prix fait beaucoup pour ce secteur", explique l'actrice.

Autre actrice en compétition pour le prix : Naomi Ackie. À 31 ans, celle qui s’est fait connaitre dans des films comme Star Wars accède à son premier grand rôle et pas des moindres : un long-métrage consacré à Whitney Houston.

"Le tapis rouge me rend vraiment nerveuse. C'est drôle parce que j'emmène ma meilleure amie tous les ans et d'habitude, nous nous asseyons dans la partie supérieure de la salle, puis nous allons sur le tapis rouge, et ensuite nous allons dans les soirées. Cette fois, c'est un peu différent, mais je pense que la même chose va se passer : on s'assoit, on profite du spectacle, puis on va faire la fête", explique-t-elle.

D’origine ougandaise, Sheila Atim n’est pas qu’actrice et possède de multiple talents. Elle est aussi chanteuse, compositrice, dramaturge, et même modèle. L’actrice londonienne Naomie Ackie possède elle aussi un talent de chanteuse. Mais ce n’est pas sa voix qui est utilisée dans le film, c’est celle de Whitney Houston, avec l’accord de sa famille.

La cérémonie des BAFTA aura lieu le 19 février.