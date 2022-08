Libye : l'ONU s'inquiète de l'impasse politique

Le constat de la situation en Libye est alarmant pour les Nations Unies.

Après les affrontements entre les groupes armés qui ont eu lieu à Tripoli la capitale, le conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni mardi pour débriefer de l’avancée du processus électoral, seule issue selon l’organisation internationale pour que la Libye accède à la paix.

_"Je suis profondément préoccupée par le fait que l'impasse actuelle et les retards continus dans la mise en œuvre du processus électoral constituent une menace croissante pour la sécurité à Tripoli et dans ses environs et potentiellement pour tous les Libyens.[...]_Les Nations unies n'ont cessé de souligner que la tenue d'élections reste le seul moyen de sortir de l'impasse actuelle. Malgré nos efforts continus, aucun progrès n'a été fait pour forger un consensus sur un cadre constitutionnel pour les élections." a déclaré Rosemary A. DiCarlo, Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix.

Taher M. T. Elsonni, le représentant permanent de la Libye auprès des Nations unies a réaffirmé l’absence de progrès et décrit la souffrance des Libyens qui pleurent la perte de membres de leur famille, souffrent du manque de médicaments, de l’augmentation du prix du carburant : "En ce qui nous concerne, il n'y a rien de positif à noter depuis notre dernier briefing du mois dernier. L'impasse politique, les tensions sécuritaires et militaires persistent. La souffrance du peuple libyen s'est accrue. ...."

Les affrontements du week-end dernier à Tripoli ont fait au moins 32 morts ainsi que des dégâts matériels considérables.