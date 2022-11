Libye : risque de partition avec le retard des élections, selon l'ONU

Le nouvel envoyé spécial de l'ONU pour la Libye a averti mardi que le premier anniversaire des élections reportées approchait à grands pas et qu'un nouveau report du scrutin pourrait conduire le pays à une instabilité encore plus grande, le mettant "à risque de partition".

Abdoulaye Bathily a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que le cessez-le-feu d'octobre 2020 tenait toujours malgré l'escalade de la rhétorique et le renforcement des forces des gouvernements rivaux dans l'est et l'ouest du pays.

La Libye, riche en pétrole, a plongé dans le chaos après qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Dans le chaos qui a suivi, le pays s'est divisé entre des administrations rivales soutenues par des milices rebelles et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle découle de l'échec des élections du 24 décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah - qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale, Tripoli - de démissionner. En réponse, le Parlement du pays, basé à l'est, a nommé un Premier ministre rival, Fathi Bachagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

M. Bathily, ancien ministre et diplomate sénégalais, arrivé en Libye à la mi-octobre et qui a voyagé dans toutes les régions du pays, a déclaré au Conseil qu'il avait constaté que les Libyens espéraient "la paix, la stabilité et des institutions légitimes".

"Toutefois, il est de plus en plus reconnu que certains acteurs institutionnels entravent activement les progrès vers les élections", a-t-il déclaré.

Il a averti que prolonger davantage les élections "rendra le pays encore plus vulnérable à l'instabilité politique, économique et sécuritaire" et pourrait risquer la partition. Et il a exhorté les membres du Conseil de sécurité à "joindre leurs efforts pour encourager les dirigeants libyens à travailler avec détermination à la tenue d'élections dès que possible".

M. Bathily a exhorté le Conseil à "envoyer un message sans équivoque aux obstructionnistes pour leur faire comprendre que leurs actions ne resteront pas sans conséquences."

Il a déclaré que le Conseil de Sécurité devait faire savoir clairement que la fin du cessez-le-feu et le recours à la violence et à l'intimidation "ne seront pas acceptés et qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne".

La Russie a demandé cette réunion préparatoire et son ambassadeur adjoint, Dmitry Polyansky, a décrit la situation dans le pays comme "très tendue" et "plutôt instable", sans aucun signe d'une fin prochaine des gouvernements rivaux.

Cela "signifie qu'il n'y aura pas d'élections nationales inclusives ou d'unification des organes de l'État libyen à court terme", a-t-il déclaré.

M. Polyansky a averti que "la situation risque de devenir incontrôlable sous l'influence des intérêts divergents des parties prenantes extérieures".

Il a accusé les nations occidentales, et plus particulièrement les États-Unis, de prolonger la crise libyenne en utilisant la situation turbulente dans le pays pour poursuivre leurs propres intérêts, à savoir un accès sans entrave au pétrole libyen.

Polyansky affirme que les gouvernements occidentaux se sont fixé pour objectif de "transformer la Libye en une 'station-service' pour répondre à leurs besoins énergétiques". Et il a affirmé que l'administration américaine "considère toujours le processus politique libyen uniquement à travers le prisme de l'intérêt économique américain ... dans le but d'empêcher la croissance des prix de l'"or noir"."

L'ambassadeur adjoint américain Richard Mills a répliqué en disant : "Les États-Unis rejettent les accusations selon lesquelles, d'une manière ou d'une autre, l'accès aux réserves de pétrole libyennes est la cause de l'impasse politique dans laquelle se trouve la Libye aujourd'hui."

Faisant référence à la Russie, il a déclaré que les États-Unis étaient consternés qu'un membre du Conseil qui a violé la Charte des Nations unies en envahissant et en occupant son voisin continue "à détourner l'attention de ce Conseil avec des théories de conspiration sans fondement".

"Il s'agit simplement d'une tentative ratée de se protéger des critiques légitimes", a déclaré M. Mills. "Les dirigeants libyens doivent assumer la responsabilité de parvenir à une paix durable, à une bonne gouvernance et, en fin de compte, à la prospérité pour le peuple libyen. Et les États-Unis sont prêts à les soutenir."