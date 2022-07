L'Allemagne acte la restitution des "bronzes du Bénin" au Nigeria

L'Allemagne et le Nigeria devraient signer vendredi à Berlin un accord ouvrant la voie à la restitution de sculptures séculaires, connues sous le nom de "bronzes du Bénin", qui ont été dérobées en Afrique au XIXe siècle et exposées dans des musées allemands et autres.

Les gouvernements et les musées d'Europe et d'Amérique du Nord cherchent de plus en plus à résoudre les conflits de propriété concernant des objets qui ont été pillés à l'époque coloniale.

En 1897, une expédition coloniale britannique a volé les bronzes en bas-relief, ainsi qu'un grand nombre d'autres trésors, dans le palais royal du royaume du Bénin, dans ce qui est aujourd'hui le sud du Nigeria.

Négociations officielles

La Fondation prussienne du patrimoine culturel, une autorité qui supervise de nombreux musées de Berlin, a annoncé l'année dernière qu'elle entamait des négociations officielles en vue de la restitution des pièces de sa collection. Beaucoup d'entre elles datent du XVIe au XVIIIe siècle.

Le protocole d'accord sera signé par la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et la ministre de la Culture Claudia Roth, ainsi que par le ministre nigérian de la Culture Lai Mohammed et le ministre d'État aux Affaires étrangères Zubairo Dada.

Les détails définitifs de la restitution n'ont pas encore été annoncés, mais la Fondation du patrimoine culturel prussien indique qu'elle compte conserver certains des bronzes prêtés par le Nigeria.

Torts coloniaux

Le Smithsonian a retiré dix bronzes du Bénin de l'exposition de son Musée national d'art africain à Washington, D.C., et a annoncé cette année une nouvelle politique de restitution éthique. D'autres musées américains ont également entamé des discussions sur le retour de ces objets, tandis que la France a déclaré l'année dernière qu'elle rendrait au Bénin les "trésors d'Abomey" dans le cadre d'un effort plus large de réparation des torts coloniaux.

Un grand nombre de ces objets se trouvent encore au British Museum, qui a résisté aux appels à leur restitution.