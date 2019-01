Ethiopie : l'ancien président de la région Somali accusé d'incitation à la violence

La justice éthiopienne a accusé mercredi d’incitation à la violence l’ancien président de la région Somali, dans l’est du pays, annonce le média d’Etat éthiopien Fana.

Les accusations portées contre Abdi Mohamed Omar et 46 autres personnes font suite à trois jours d’affrontements en août dernier qui, selon le procureur général éthiopien, se sont soldés par 58 morts et 266 blessés.

Abdi Mohamed Omar, plus connu sous le nom d’Abdi Iley, avait été ensuite arrêté, après avoir été limogé de son poste de président régional.

Sa chute est survenue après l’investiture, en avril dernier, du Premier ministre Abiy Ahmed, qui s’est engagé à sévir contre les auteurs de violations des droits humains.

Région instable

Les procureurs ont déclaré mercredi qu’Abdi comparaîtrait pour avoir soutenu un groupe de jeunes qui ont commis des atrocités pendant les combats, dont des viols.

“Des personnes ont été tuées dans les violences, d’autres ont été déplacées, des dommages ont été causés à des propriétés publiques et privées”, a rapporté Fana, citant des documents de l’accusation.

L’identité de 46 autres accusés des mêmes faits reste incertaine, mais, selon le procureur général six ont été arrêtés et 40 sont toujours en fuite, selon Fana.

La région Somali est la deuxième plus grande région d‘Éthiopie, mais aussi l’une des plus instables, et les groupes de défense des droits ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement d’Abdi Iley d’autoriser les violences.

AFP