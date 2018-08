Ethiopie : les rebelles somalis répondent à l'appel de paix, cessez-le-feu ce dimanche

Le Front national de libération de l’Ogaden (ONLF) tenté par les sirènes de paix du nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le groupe rebelle vient de déclarer un accord de cessez-le-feu unilatéral qui prend effet ce dimanche même, dès 12h.

Dans un communiqué transmis ce dimanche à la presse, l’ONLF déclare être arrivé à cette décision après avoir examiné l’appel à la réconciliation lancé par le Premier ministre. Un appel, remarque l’ONFL, qui s’accompagne d’actes et de mesures concrets.

“Soulignant le besoin urgent de favoriser un climat de paix qui puisse aider tous les ONLF, le gouvernement éthiopien et les autres parties prenantes s’engagent à résoudre le conflit de longue date sur le territoire somalien (Ogaden)”, peut-on lire dans le communiqué.

Le cessez-le-feu qui entre en application ce dimanche dès 12h00 (heure locale) implique la cessation des opérations militaires menées contre l’appareil sécuritaire éthiopien en territoire somali (Ogaden). À l’inverse, le groupe rebelle somali espère obtenir la pareille de la part du gouvernement éthiopien.

Si cette déclaration apparaît en surface comme un apport à la réconciliation nationale, c’est surtout une allégeance à Addis-Abeba dans le conflit qui oppose le pouvoir central à l’ancien président de la région Somali, Abdi Mahamoud Omar dit Abdi Iley.

Full statement: ONLF declares unilateral ceasefire, welcomes “positive steps” by the Ethiopian Govt, says organization is committed to “peaceful negotiated settlement”. pic.twitter.com/i5Y1ImiIXW