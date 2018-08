Ethiopie : arrestation de l'ex-président de la région somali

L’ancien président de la région somali en Ethiopie, Abdi Mohamed Omer, communément appelé Abdi Illey a été arrêté lundi par la police éthiopienne. Une situation qui intervient deux jours après que l‘État lui ait retiré son immunité ainsi qu’a six autres fonctionnaires.

La chaîne Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC), a diffusé l’arrestation de l’ex-homme fort de la deuxième plus grande région d’Ethiopie, théâtre de violents affrontements intercommunautaires en 2017 et d’une reprise en mains musclée par le pouvoir fédéral au début du mois.

Omer a longtemps été accusé de violations flagrantes des droits de l’homme, principalement l’arrestation et la détention arbitraire d’opposants. L’unité paramilitaire, la police de Liyu, dont il était le chef, est également accusée de raids transfrontaliers meurtriers, en particulier dans la région voisine d’Oromia.

Update: The police have said they have found five Kalashnikov and four pistols at the house where former #Somali state president Abdi Iley was arrested earlier. The fire arms were placed under police jurisdiction. pic.twitter.com/ZfDn69tsXd