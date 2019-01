Zimbabwe : les espèces volées chez Mugabe réévaluées à plus de 533 millions de francs CFA

De nouvelles révélations judiciaires font état d’environ un million de dollars (près de 533 millions de CFA) au lieu de 150 000 dollars (près de 84 millions de CFA) détournés au domicile de l’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe.

Récemment, des médias zimbabwéens révélaient le détournement en décembre de 150 000 dollars (environ 87 millions de CFA) au domicile de Robert Mugabe à Zvimba, une banlieue de Harare.

Mais, selon ces mêmes organes de presse, le montant est largement supérieur. De nouvelles révélations faites par des juges font état de 922 000 dollars, ainsi que l’affirme le quotidien The Herald.

Ce vol est imputé à quatre suspects : Constantia Mugabe, 50 ans, une parente de Mugabe qui détenait les clés de la résidence, Saymore Nheketwa (47 ans), Andrew Mahumbe (37 ans) et Johannes Mapurisa (50 ans). Ils ont été mis aux arrêts et comparaîtront le 7 février.

Ils ont été arrêtés au moment où ils utilisaient le butin pour s’acheter des voitures, des maisons et du bétail. « Johanne Mapurisa a acheté une Toyota Camry (…) et une maison pour 20.000 dollars. Saymore Nhetekwa a acheté une Honda (…) et du bétail dont des cochons », expliquait le 9 janvier à l’audience le procureur Teveraishe Zinyemba, cité par The Herald.

Après un long règne sans partage de plus de 37 ans, Robert Mugabe avait été poussé à la démission par son parti la ZANU-PF et l’armée. Il a laissé un pays ruiné par la crise économique marquée par une chronique inflation qui a récemment atteint son plus haut degré (plus de 31 % selon la banque centrale).

Produit de l’ancien système, le nouveau régime peine à conduire le peuple au nouveau Zimbabwe. Et pour l’instant, la répression reste l’unique réponse aux cris de détresse des populations désespérées. À l’image de la répression des manifestations contre la hausse des prix du carburant la semaine dernière. Une dizaine de morts selon des ONG et 3 d’après le gouvernement ont été enregistrés.