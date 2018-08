Zimbabwe : Mnangagwa voit l'avenir en rose

Création d’emplois, enquête sur la répression des contestations électorales, …. Lors de sa prise de fonctions en tant que président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a tout promis ou presque à son peuple. Mas, difficile de rassurer tout les Zimbabwéens

« Voici le nouveau Zimbabwe, l’aube d’une 2e république du Zimbabwe ». Ainsi parlait Emmerson Mnangagwa. Le président zimbabwéen s’exprimait ce dimanche 26 août à l’occasion de la cérémonie de son investiture à la magistrature suite à sa victoire à la présidentielle du 30 juillet dernier.

We are all Zimbabweans; what unites us is greater than what could ever divide us.



Let me assure you that tomorrow is brighter than yesterday! Let us look forward to the journey ahead. We will walk as one people, a united people. A journey of development, progress & prosperity. pic.twitter.com/5kQSqDhX7t