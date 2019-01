Zimbabwe : près de 85 millions de francs CFA dérobés dans une résidence de Robert Mugabe

Au Zimbabwe, quatre personnes sont poursuivies par la justice. Elles répondre du vol d’une valise contenant près de 85 millions de francs CFA (150 000 dollars) dans une résidence de l’ancien président Robert Mugabe.

En l’absence du quatrième prévenu, seuls trois accusés comparaissent depuis la semaine dernière devant le tribunal de première instance de la ville de Chinhoyi au nord du Zimbabwe.

Ils sont accusés d’avoir volé une valise de l’ancien président Robert Mugabe contenant de l’argent liquide d’une valeur de 15 000 dollars (près de 85 millions de francs CFA).

D’après des médias zimbabwéens, le vol s’est produit dans une résidence que l’ancien homme fort du Zimbabwe avait construite à Zvimba, une banlieue de Harare. Parmi les voleurs, Constantia Mugabe, une parente de Robert Mugabe qui détenait les clés de la résidence.

Mais, bien mal leur en a pris. Ils ont été arrêtés au moment où ils utilisaient le butin pour s’acheter des voitures, des maisons et du bétail. « Johanne Mapurisa a acheté une Toyota Camry (…) et une maison pour 20.000 dollars. Saymore Nhetekwa a acheté une Honda (…) et du bétail dont des cochons », a révélé mercredi à l’audience le procureur Teveraishe Zinyemba, cité par The Herald.

Libérés sous caution, Constantia Mugabe et ses compères devraient comparaître encore le 24 janvier.