Afrique du Sud : pas d'augmentation de salaire pour les hauts responsables

En Afrique du Sud, les membres de l‘équipe gouvernementale n’auront pas droit à une augmentation de leurs émoluments. Ainsi en a décidé le président Cyril Ramaphosa qui évoque les difficultés économiques en cours.

C’est un communiqué rendu public samedi dernier qui annonce la série de mesures prises par Cyril Ramaphosa à propos des émoluments des membres de son équipe. « Le président Ramaphosa a déterminé qu’il n’y aurait pas d’augmentation annuelle de salaire pour le vice-président, les ministres, les sous-ministres, le président de l’Assemblée nationale, le président du Conseil national des provinces, le vice-président de l’Assemblée nationale et les vice-présidents des Conseils nationaux des provinces », lit-on dans le document.

Et pourtant, récemment, une commission gouvernementale recommandait d’augmenter de 4 % les rémunérations de tous les cadres nommés à la tête d’institutions publiques. Mais, le contexte est tellement difficile qu’il faut serrer la ceinture quand bien même on est responsable.

« La décision du président Ramaphosa de ne pas suivre les recommandations de la Commission procède du devoir de l‘État d’apporter des réponses appropriées aux difficultés économiques que traverse le pays », ajoute le communiqué.

Toutefois, il est des fonctionnaires exemptés de cette mesure du président Ramapahosa. Il s’agit entre autres des juges de la Cour constitutionnelle et des magistrats en poste dans d’autres tribunaux dont les salaires ont été majorés de 2,5 % depuis avril dernier.

Une austérité dont les premiers fruits semblent encourageants. Selon l’Institut national sud-africain de la statistique (StatsSA), la nation arc-en-ciel a enregistré au troisième trimestre une croissance de 2,2 %. StatsSA a même proclamé la sortie officielle de l’Afrique du Sud de la récession économique qui l’aura étranglée entre 2016 et 2017.

