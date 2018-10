Afrique du Sud : 7 ans de prison pour un avocat qui aurait détourné l'argent de ses clients

Un avocat sud-africain a été reconnu coupable ce mercredi 17 octobre de fraude par le tribunal de commerce de Bellville. Ignatius Marthinus Potgieter aurait détourné les fonds appartenant à deux de ses clients.

Dans son casier judiciaire, il y aura aussi la mention « déjà condamné à 7 ans de prison ». Une sentence dont l’avocat Ignatius Marthinus Potgieter sud-africain, a écopé ce mercredi 17 octobre au tribunal de commerce de Bellville, banlieue de la ville du Cap pour fraude et escroquerie à l’endroit de deux de ses clients.

En attendant un éventuel appel, les faits se sont déroulés il y a sept ans. En 2011, Cara et Sheena Bloem chargent Potgieter d’administrer et de finaliser la succession de leur père décédé. L’avocat promet d’agir dans les meilleurs délais en respectant « strictement » les intérêts de la succession et de payer le prêt immobilier de cet homme.

Ce récit de l’Autorité nationale des poursuites (NPA) indique également qu’Ignatius Marthinus Potgieter aurait par la suite perçu plus de 580 676 rands (plus de 40 647 dollars). « Entre le 30 janvier 2012 et le 15 décembre 2012, l’accusé a retiré 580 676,84 détenus ou reçus par lui en raison de la succession de Bloem », explique Eric Ntabazalila, porte-parole de la NPA.

Suspendu pour deux ans au barreau du Cap

Ce, en indiquant qu’il aurait également spolié le domaine d’un autre client en la personneLeighwyn Mervin Bester. « À cette occasion, Leighwyn Mervin Bester est décédé et son père, Mervin Bester, était l’exécuteur testamentaire de sa succession. Et l’accusé a été nommé pour administrer le domaine de Bester», a déclaré Ntabazalila.

Malheureusement, expliquent des autorités judiciaires sud-africaines, l’avocat n’a pas restitué à ses clients les fonds à ses clients. Ce qui constitue une infraction dans le code pénal sud-africain. Il devrait donc passer sept ans derrière les barreaux.

Détenteur de plusieurs diplômes dont un MBA été suspendu du barreau du Cap pour deux ans. À la grande satisfaction de Ntabazalila et des autres membres de la NPA.

Les scandales de corruption et de fraudes sont monnaie courante en Afrique du Sud. Le dernier en date est celui impliquant des membres des « Combattants pour la liberté économique » (EFF), un des partis de l’opposition.

