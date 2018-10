Afrique du Sud : la croissance économique devrait grimper à 3 % dès 2020

Selon Goldman Sachs, le taux de croissance de l‘économie sud-africaine pourrait atteindre les 3 % à l’horizon 2020. Un regain que la banque d’investissement américaine lie à des réformes mises en œuvre ces derniers temps par le président Ramaphosa.

L’Afrique du Sud halète ces derniers temps. L’office sud-africain de la statistique (StatsSA) annonçait récemment que le PIB de la première puissance industrielle d’Afrique avait baissé de 0,7 %. « La baisse de 0,7 % (…) a pour origine un recul de l’activité dans les secteurs de l’agriculture, du transport, du commerce et des industries manufacturières et publiques », relevait StatsSA.

Mais, dès l’année prochaine, l’Afrique du Sud devrait enregistrer une relance de l’activité économique. La croissance économique devrait passer de 2,8 à 3,2 % en 2019. C’est néanmoins la révélation que vient de faire Goldman Sachs, une banque américaine. Pour des experts, cette embellie à venir, s’explique par deux raisons.

Vers un rebond

D’abord le contexte mondial. « L’une des raisons pour lesquelles Goldman Sachs est optimiste quant à notre capacité à retrouver une croissance de 2,8 % l’année prochaine et de 3,2 % en 2020, c’est que le contexte mondial est constructif. Les deux économies les plus importantes, les États-Unis et la Chine, se portent bien », souligne Colin Coleman responsable du bureau de Goldman à Johannesburg.

Ensuite, les politiques de Cyril Ramaphosa qui a promis au deuxième trimestre de cette année, un « plan de relance » pour tenter de remettre l‘économie sur orbite.

Selon Coleman, l’annonce était un « coup-de-poing » destiné à assainir l’environnement des affaires en Afrique du Sud. En effet son arrivée au pouvoir en février dernier, Ramaphosa entend restaurer la confiance des entreprises s’est détériorée pendant le règne de son prédécesseur.

Pendant les neuf années de règne de Jacob Zuma des entreprises aussi bien publiques que privées ont été impliquées dans des scandales de corruption.