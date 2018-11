Corne de l'Afrique : un sommet tripartite pour accélérer l'unité et l'intégration

Le sommet qui réunit le Premier ministre éthiopien et ses homologues d‘Érythrée et de Somalie devrait déboucher sur des accords tripartites de paix en vue de favoriser l’intégration des trois pays de la Corne de l’Afrique.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président érythréen Isaias Afwerki et le chef de l‘État somalien Mohammed Abdullahi Farmaajo se rencontrent depuis hier dans la région d’Amhara en Éthiopie.

Des retrouvailles dont les enjeux semblent de taille. « Les discussions tripartites se sont poursuivies, axées sur l’intégration économique régionale, le renforcement de la paix et de la sécurité dans la Corne de l’Afrique et le développement d’une voix commune et alignée sur les agendas internationaux », a déclaré le cabinet du Premier ministre dans un tweet.

Selon la même source, ces pourparlers devraient se poursuivre aujourd’hui. Et un communiqué devrait être publié à la fin du sommet.

Cette réunion est la deuxième après celle de septembre à Asmara, capitale érythréenne. Les différends entre la Somalie et l’Érythrée ont été réglés en marge ont été évacués. Quant au litige entre l’Érythrée et Djibouti, il est en cours de résolution, car Afwerki a rencontré pour la première fois son homologue Omar Guelleh à Riyadh en Arabie Saoudite.

Des réunions et pourparlers symptomatiques d’une réelle volonté collective d’accélérer le processus de normalisation des relations entre ces pays qui, jadis et naguère, se regardaient en chiens de faïence.