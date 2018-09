Corne de l'Afrique : réouverture officielle de l'ambassade d'Éthiopie en Érythrée

Les dirigeants éthiopiens et érythréens ont procédé ce jeudi 6 septembre à la réouverture de l’ambassade d‘Éthiopie à Asmara, capitale d‘Érythrée. Un indice concret de plus du rétablissement des relations entre les deux pays hier ennemis jurés.

L’annonce a été faite par Fana Broadcasting. Selon le groupe de presse, l‘événement s’est déroulé lors d’une brève cérémonie à laquelle ont pris par le président érythréen Isaias Afwerki et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

La réouverture de l’ambassade éthiopienne en Érythrée intervient près de deux mois après la signature le 9 juillet dans la capitale érythréenne d’un accord de paix entre les deux pays.

Cet accord a permis de jeter dans la poubelle de l’histoire, deux décennies de guerre alimentée par des contentieux frontaliers entre les deux peuples. « L‘état de guerre qui existait entre les deux pays est arrivé à sa fin. Une nouvelle ère de paix et d’amitié s’ouvre », peut-on lire dans le communiqué sanctionnant les travaux du 9 juillet.

Depuis son élection en avril dernier au poste de Premier ministre, Abiy Ahmed se bat bec et ongles pour faire la paix non seulement avec des opposants de son pays qualifiés jadis et naguère de terroristes, mais aussi avec ses voisins de la Corne de l’Afrique dont l‘éryrthrée, la Somalie et le Soudan du sud.

Et jusqu’ici, toutes ces initiatives de paix semblent bien marcher. Comme sur les roulettes.

