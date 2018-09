Érythrée-Éthiopie : un deuxième accord de paix

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed et le président érythréen, Isaias Afwerki, ont signé ce dimanche 16 septembre un accord de paix en Arabie Saoudite. C’est le deuxième accord de paix entre les deux pays depuis celui de juillet dernier.

Pour rien au monde, ils n’entendent pas stopper leur marche irréversible vers une paix durable. C’est en tout cas l’impression que donnent ces derniers temps Isaias Afwerki et Abiy Ahmed. En témoigne l’accord de paix que le président érythréen et le Premier ministre éthiopien ont conclu hier à Djedda en Arabie Saoudite.

Si certains détails ne sont pas encore disponibles, cet accord signé en présence du Roi saoudien Salman et du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, devrait aider à « renforcer la sécurité et la stabilité dans la région dans son ensemble», selon l’expression du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, sur Twitter.