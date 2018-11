40 ans après, un vol éthiopien attérri en Somalie

Un vol commercial de la compagnie Ethiopian Airlines s’est posé ce vendredi sur le perron de l’aéroport international de Mogadiscio. Cela n‘était plus arrivé depuis une quarantaine d’années. Exactement 41 ans, lorsque l’Ethiopie et la Somalie ont rompu leurs relations à la suite d’un différend frontalier.

Mais depuis septembre, l’atmosphère de guerre froide qui régnait entre les deux nations de la Corne de l’Afrique a laissé place à un réchauffement des relations. À l’initiative du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en effet, la région a connu une vague de réconciliations, scellées en septembre par la signature de l’Ethiopie, de la Somalie, et de l’Erythrée d’une déclaration de coopération.

Aujourd’hui, ces pays sont davantage engagés dans la recherche de solutions afin de stimuler les échanges commerciaux. Au moment de l’atterrissage du vol d’Ethiopian Airlines, Abiy Ahmed se trouvait dans la ville éthiopienne de Gondar pour une rencontre avec le président somalien Mohamed Abdulahi Farmajo et son homologue érythréen Isias Afwerki.

En 70 ans d’exploitation, Ethiopian Airlines s’est imposée comme un des leaders de l’aviation africaine, avec une expansion sans égal, selon la compagnie. À ce jour, elle dessert plus de 116 destination internationales et se range à la première place du réseau panafricain de transport de passagers et de fret.