Corne de l'Afrique : l'Érythrée et l'Éthiopie en Somalie pour sceller une paix durable dans la région

Lors de leurs retrouvailles à Mogadiscio, les ministres des affaires étrangères somalien, éthiopien et érythréen devraient jeter les bases d’une cohabitation pacifique au sein de la Corne de l’Afrique.

Sourires, chaudes poignées de main, …. C’est avec un sentiment d’extrême satisfaction que le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Isse Awad a reçu ce mercredi 17 octobre à l’aéroport international de Mogadiscio, ses homologues. Il s’agit d’Osman Saleh de l‘Érythrée et de Workneh Gebeyehu.

Selon des sources proches, les trois ministres devraient préparer une réunion qui regrouperait les dirigeants de leurs pays respectifs. Ces pays devraient sceller le pacte de coexistence pacification dans une sous-région souvent en proie à des altercations inter-États à cause entre autres de litiges frontaliers.

Si la date de cette réunion des chefs d‘États n’est pas encore connue, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afwerki devraient arriver sous peu dans la capitale somalienne.

Deuxième rencontre en l’espace d’un mois

C’est la deuxième fois que les trois patrons de la diplomatie se rencontrent après les retrouvailles de début septembre dernier à Asmara. Dans la capitale érythréenne, ils avaient conclu un accord axé sur le renfoncement des relations entre leurs pays respectifs.

Le trio a ensuite été délégué à Djibouti pour une mission de médiation entre l’Érythrée et Djibouti qui entretiennent depuis plus d’une décennie des relations plus que tendues.

Et au lendemain de cette mission, le président érythréen, Isaias Afwerki et le chef de l‘État djiboutien Ismaïl Omar Guelleh se sont rencontrés sous les auspices du roi d’Arabie Saoudite pour tenter de dissiper leurs différends. Selon des observateurs, les deux pays semblent sur la bonne voie quant à la normalisation de leurs relations.

Comme quoi, la Somalie, l‘Érythrée et L‘Éthiopie forment désormais un véritable triumvirat diplomatique de faiseurs de paix. Un triumvirat qui se veut solidaire. Comme à la 73è Assemblée générale des Nations Unies quand ils ont unanimement plaidé pour l’abandon des sanctions contre l’Érythrée.