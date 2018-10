Congo : la version du gouvernement sur les malaises ressentis par des dizaines d'élèves

Afin de rassurer les parents, le gouvernement a expliqué ce mercredi 24 octobre que les malaises ressentis par des élèves lors de la visite de la ministre de la jeunesse étaient liés à une hystérie collective. Suffisant pour convaincre des citoyens qui pensent à des sacrifices « francs-maçooniques » ?

Tout le monde continue d’en parler en raison de son apparence irrationnelle. Il s’agit de ce qu’on pourrait appeler « incident du CEG Nganga Edouard ». Cet établissement secondaire public a reçu hier dans la mi-journée la visite de la ministre de la jeunesse et de l‘éducation civique.

Destinée Doukaga y était venue pour sensibiliser les élèves sur les antivaleurs. Malheureusement, pendant son intervention, 42 élèves ont senti des étouffements et se sont évanouis de manière quasiment simultanée comme s’ils venaient d‘être touchés par quelque force surnaturelle. Ce qui a laissé libre court à de multiples commentaires. Et de nombreux observateurs ont pensé à des sacrifices liés à la franc-maoçonnerie.

Mais, pour le gouvernement, c‘était une hystérie collective. Dans un communiqué posté sur Facebook par un internaute, le ministère de l’enseignement primaire et secondaire a expliqué hier qu’il s’agissait d’une « crise hystérie collective », après examen et prise en charge des enfants au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU).

Le gouvernement a cependant indiqué qu’il y a eu deux cas « importants » : un en chirurgie et un autre en réanimation pour troubles asthmatiques.

Voilà qui devrait rassurer les parents. Reste à savoir si ce message rassurant effacera les idées reçues. Comme on peut le constater à travers ces réactions sur les réseaux sociaux.

