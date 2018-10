Nigeria : deux journalistes enlevés depuis trois jours

Enlevés depuis samedi dernier, deux journalistes nigérians manquent jusqu’ici à l’appel. La police appelle les familles et les collègues de Jerry Gana et Simpson Ogbu au calme.

Faute de revendication, on commence néanmoins à en savoir un peu plus sur ce qui est arrivé la semaine dernière à Jerry Gana et Simpson Ogbu. Ces deux journalistes travaillant pour la Nasarawa Broadcasting Service (NBS), une radio de l‘état de Nasarawa, au centre du Nigeria ont été enlevés par des hommes armés.

C’est la confirmation faite ce mardi 23 octobre par le porte-parole du commandement, Kennedy Idirisu, lors d’une conférence de presse. Selon l’officier, la police a été alertée par un ami de Gana. Et d’après cet ami, les deux journalistes auraient été kidnappés près de la localité de Keffi au soir du samedi 20 octobre, alors qu’ils rentraient du travail.

Selon Kennedy Idirisu, l’enquête est déjà en cours. Et tout semble bien marcher, puisque la police a retrouvé la voiture Honda CRV appartenant à l’une des victimes avec un iPad abandonné au bord de la route dans le quartier de Dadin-Kowa à Keffi.

M. Idrissu a également appelé les familles des victimes et la direction de la BNS à rester calmes, car le commandement de police ne ménagera aucun effort pour faire libérer les deux journalistes.

Le Nigeria occupe la 119è place au classement RSF de la liberté de la presse en 2018.

