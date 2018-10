RDC : une journaliste détenue pour "diffamation"

Plus d’une semaine que la journaliste congolaise, Sylvanie Kiaku est détenue provisoirement à la prison centrale de Kinshasa. C’est le 10 octobre dernier que la journaliste de l’hebdomadaire la Percée a été interpellée, inculpée pour “diffamation” et condamnée à payer une caution de 1000 dollars.

Sylvanie Kiaku avait écrit deux articles sur le licenciement de 958 employés de la Banque commerciale du Congo. Dans la parution de l‘édition du 13 septembre du journal la Percée, elle signifiait que 270 d’entre eux avaient trouvé la mort sans avoir reçu de compensation.

À ce jour, l’observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique ainsi que RSF et Journalistes en Danger demandent la libération de la journaliste.

Par ailleurs, un journaliste, Tharcisse Zongia, éditeur du journal satirique le Grognon est détenu depuis plus d’un mois, condamné à 1 an de prison, lui aussi pour “diffamation”.

Reporters Sans Frontières demande l’adoption d’une nouvelle loi dépénalisant les délits de presse et qui garantira un cadre plus légal et protecteur aux médias et journalistes en RDC.