[Photo] Choléra : le président zimbabwéen se fait vacciner en plein Conseil des ministres

En plein Conseil des ministres Emmerson Mnangagwa s’est fait vacciner contre le choléra. Une manière pour le chef de l‘État zimbabwéen de donner l’exemple dans un contexte où l‘épidémie a déjà fait plus de 25 morts depuis septembre.

Emmerson Mnangagwa était en réunion de cabinet ce mercredi 17 octobre. Un Conseil des ministres qui se tient au moment où le Zimbabwe fait face à une épidémie de choléra qui a déjà touché plus de 5 000 personnes et fait plus de 31 morts depuis septembre dernier.

Mais, si le gouvernement zimbabwéen semble avoir du mal à lever les 35 millions de dollars nécessaires à l‘éradication de cette épidémie, il entend mettre l’accent sur la prévention.

Exemplarité oblige, Emmerson Mnangwa s’est fait vacciner en plein Conseil des ministres. « Il n’y a pas de mauvais moment pour recevoir votre vaccin contre le choléra, même pendant une réunion du Cabinet. Nous avons lancé une campagne de vaccination pour protéger nos communautés de cette maladie, et nous encourageons les personnes vivant dans les zones à forte densité de population à se faire vacciner. Travaillons ensemble pour un Zimbabwe en bonne santé », a lancé sur Twitter, le chef de l‘État zimbabwéen.

Défini comme une maladie des mains sales, le choléra se transmet à l’homme par la consommation de l’eau et des aliments contaminés au vibrion cholérique, bactérie responsable du choléra.

