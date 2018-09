Zimbabwe : les autorités recherchent 35 millions de dollars contre le choléra

Le Zimbabwe recherche 35 millions de dollars dans sa lutte contre le choléra.

Pour ce faire, l‘État veut compter sur la participation citoyenne de son peuple et des entreprises locales.

Les partenaires au développement, les individus y compris les Zimbabwéens de la diaspora, sont appelés à fournir une aide financière ou en nature pour répondre à l‘épidémie de choléra.

L‘épidémie a déjà tué 31 personnes et infecté plus de 5.000 autres dans le pays. Concrètement, le gouvernement d’Harare a déjà recueilli 29 millions de dollars. La moitié de cette somme proviendrait des sociétés privées et d’ONG internationales.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Selon le plan de lutte contre cette épidémie, il faudrait 64,1 millions de dollars pour assurer la vaccination, la fourniture des médicaments et réhabilités plusieurs points d’eau.

Les autorités se sont engagées à renouveler les systèmes de distribution et d’assainissement des eaux de la capitale Harare, un district aux mains de l’opposition.

Depuis le début de l‘épidémie en septembre, l’opposition et le pouvoir se rejettent la responsabilité de cette maladie.