Epidémie de choléra : le gouvernement zimbabwéen sous le feux des critiques

Le gouvernement zimbabwéen pris actuellement entre deux feux : une épidémie de choléra qui a déjà fait 25 mort et un déferlement de critiques qui pointent le manque de responsabilité de Harare dans le traitement de l‘épidémie.

Vendredi, plusieurs ONG de la société civile sont montées au créneau pour dénoncer l’inefficacité du gouvernement à mettre un terme à l‘épidémie. Elles accusent notamment Harare d‘être responsable des nombreux décès.

“Il est alarmant et assez inhabituel qu’une maladie aussi médiévale et évitable puisse continuer à prendre des vies si précieuses à notre époque”, a déclaré le Comité de coordination des interventions d’urgence en santé de la société civile dans un communiqué. L’organe a averti que l‘échec du gouvernement à “garantir le droit à la santé est une violation grave du droit local et international”.

Le ressenti des populations a été exacerbé par le lancement d’une campagne de financement participatif, jeudi, par le ministre des Finances Mthuli Ncube. Une initiative qui a rencontré une vive opposition de certains Zimbabwéens qui s‘étonnent que le gouvernement n’ait pas d’argent pour soigner les malades alors qu’il vient de consacrer des milliers de dollars à l’achat de nouvelles voitures pour les ministres.

Pour le ministre de la Santé, Obadiah Moyo, cependant, l’heure n’est pas au “blâme”, mais à la participation de tous, a-t-il déclaré vendredi, s’engageant à mettre fin à l‘épidémie, lors d’une visite dans la banlieue de Glen View, épicentre de la maladie.

Coutumier des épidémies de choléra, le Zimbabwe parvient difficilement à y faire face en raison d’une crise économique qui affecte le fonctionnement des hôpitaux. En 2008, au plus fort de la crise, l‘épidémie avait fait 4 000 morts, les hôpitaux n’ayant plus de médicaments pour soigner les malades.