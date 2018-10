Innovation : les universités africaines toujours absentes du top 100

Selon un classement de Reuters, les universités africaines sont moins innovantes que celles d’autres continents. Elles ne figurent pas dans la liste des 100 mondiales.

Ce classement est établi beaucoup plus sur le développement d’innovations et l’avancement de la science. Ce, en réalisant plus de 70 innovations brevetées sur une période de 5 ans.

Et selon Reuters, les trois premières places de ce classement reviennent à des universités américaines. L’université Stanford occupe la première place. Elle est suivie du Massachusetts Institute of Technology et l’Université Havard.

Il ressort donc de cette étude que les universités américaines continuent de dominer le monde en matière d’innovation. Elles sont secondées par les universités du Royaume-Uni. C’est le cas de l’université de Manchester qui occupe le 27e rang du classement de cette année.

Quant aux institutions africaines d’enseignement supérieur, elles sont aux abonnées absentes dans le top 100. Dans cette liste, les États-Unis comptent 48 établissements, suivis de l’Europe avec 27, de l’Asie avec 23 et du Moyen-Orient avec 2 universités.

Les institutions sud-américaines n’ont pas non plus obtenu de place dans ce top 100. Les universités sud-africaines comme celles du Cap et Witwaterrand de Johannesburg restent cependant les plus innovantes du continent.

